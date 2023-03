Elon Musk 'sogna' una sua città in Texas e, secondo indiscrezioni, ha acquistato terreno non lontano dalla capitale dello Stato, Austin, per realizzare la sua ultima utopia.

La città lungo il fiume Colorado dovrebbe ospitare i dipendenti delle sue società, agevolando così il loro lavoro e la loro vita anche grazie ad affitti sotto i prezzi di mercato.

La città sarebbe vicino agli impianti di Boring Co e SpaceX in costruzione in Texas.