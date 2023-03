Ita: l'aereo pesa troppo, alcuni passeggeri fatti scendere

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - L'aereo pesa troppo, il vento è forte e per decollare bisogna alleggerirlo, a sette passeggeri viene così chiesto di scendere in cambio di un voucher da 250 euro. E' quanto successo ieri su un volo Ita Airways dall'aeroporto di London City a Milano Linate. "L'evento è dipeso dalle condizioni meteorologiche della capitale inglese, che risultavano critiche già da inizio giornata per forte vento e pioggia, e che hanno comportato limitazioni operative aggiuntive sull'unica pista dell'aeroporto divenuta utilizzabile", ha detto Ita Airways in una nota.

"Quando tutti i clienti erano già stati imbarcati in perfetto orario, il Controllo del traffico aereo locale segnalava una variazione significativa della direzione e dell'intensità del vento obbligando l'equipaggio a cambiare la direzione di decollo, cosa che comportava una limitazione del peso massimo al decollo di circa 700kg", ha spiegato la compagnia. Per cui dopo aver provveduto allo sbarco dei "pochi bagagli" presenti in stiva, Ita ha "dovuto sbarcare 7 clienti, su base volontaria".

Sul volo vi erano alcuni giornalisti italiani e tifosi del Milan che rientravano a Milano dopo la partita di Champions League col Tottenham. L'AZ227 era un volo operato in 'wet lease', che consiste nel noleggio dell'aereo e del personale, con Embraer 190 della compagnia aerea German Airways, ha specificato Ita.

