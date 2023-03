Germania: l'inflazione a febbraio confermata a +8,7%

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Il tasso di inflazione in Germania in seconda lettura, misurato come variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo (Cpi), è confermato a +8,7% a febbraio. Lo rende noto l'ufficio federale di statistica (Destatis) evidenziando che i prezzi al consumo a febbraio 2023 sono aumentati dello 0,8% rispetto a gennaio.

"Il tasso d'inflazione rimane ad un livello elevato", afferma Ruth Brand, presidente dell'ufficio federale di statistica. E aggiunge: "Le famiglie hanno sentito l'impatto dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari anche a febbraio, in quanto sono aumentati ancora di più rispetto ai prezzi dell'energia".

(ANSA).