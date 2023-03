Fusione LVenture-Digital Magics, nasce leader venture capital

Gli incubatori-acceleratori di impresa LVenture Group e Digital Magics hanno dato mandato all'a.d. di LVG Luigi Capello e al presidente esecutivo di DM Marco Gay, "a sottoscrivere un term-sheet non vincolante avente ad oggetto l'integrazione tra le due società, che si prevede possa realizzarsi tramite fusione per incorporazione di DM in LVG". Nascerà così "un'unica realtà integrata nel settore del venture capital, quotata su Euronext Milan", un "operatore leader nel mercato nazionale e che assume rilevanza, per dimensioni e caratteristiche, nel panorama europeo, aprendo uno spettro di opportunità allo sviluppo anche internazionale".

"In Digital Magics - commenta il presidente esecutivo, Marco Gay (past president dei giovani di Confindustria, presidente di Confindustria Piemonte e di Anitec-Assinform) - siamo da sempre convinti che per crescere bisogna fare sistema. Abbiamo grandi sfide ed opportunità da cogliere. Con l'operazione che stiamo iniziando oggi vogliamo valorizzare 20 anni di storia di Digital Magics creando le basi per proseguire in un percorso di ulteriore forte dinamismo, grazie alla grande capacità del management e di tutto il team ed al supporto dei nostri soci storici, quali Tamburi Investment Partners e l'università Luiss Guido Carli, che credono in noi, ed al lavoro che stiamo portando avanti con il piano industriale. Unitamente a LVenture possiamo contribuire fattivamente a favorire un altro importante passo nella crescita dell'ecosistema italiano costruendo il più grande operatore nazionale per i talenti italiani e l'innovazione e farlo crescere a livello internazionale".



"Siamo soddisfatti - commenta l'a.d di LVenture Group, Luigi Capello - di annunciare l'avvio di questo processo di integrazione, volto a proiettare LVenture Group in una nuova dimensione, facendo massa critica e mettendo a fattor comune con Digital Magics competenze, asset, risorse finanziarie e un portafoglio che comprende le migliori startup e scale-up italiane. L'operazione getta le basi per la creazione di uno dei principali operatori early-stage venture capital europei. Questa integrazione rafforza la nostra visione che è quella di creare il nuovo tessuto imprenditoriale italiano".