Fed verso taglio tassi 0,25% entro la fine dell'anno

L'andamento degli swap dopo i dati sul mercato del lavoro americano indicano che la Fed probabilmente non alzerà i tassi di interesse dello 0,50% in marzo come inizialmente previsto e suggeriscono un taglio del costo del denaro di 25 punti base entro la fine dell'anno.



L'economia americana ha creato in febbraio 311.000 posti di lavoro, sopra le attese degli analisti che scommettevano su 225.000 posti. Il tasso di disoccupazione è salito al 3,6% dal 3,4%.