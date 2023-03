Borse: colpite da timori fallimento banca Silicon Valley

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - I timori per il fallimento della Silicon Valley Bank stanno colpendo fortemente i mercati di tutto il mondo. I mercati temono un suo 'bank run' (una corsa al ritiro del denaro) dopo che l'istituto basato a Santa Clara, ha deciso, a sorpresa, di emettere 2,25 miliardi in azioni per rafforzare il capitale a seguito di perdite significative sul portafoglio di ivnestimenti. Molti investitori di venture capital hanno così raccomandato di ritirare i loro fondi nella banca provocando un crollo delle azioni Svb del 60% e un effetto a catena in tutto il settore dell'hi tech e nel comparto finanziario e bancario. (ANSA).