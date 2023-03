Borsa: venerdì nero in Europa per timori contagio banche Usa

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Venerdì nero per le Borse europee.

A deprimere i listini, pur in recupero nel finale con il miglioramento di Wall Street, sono stati i timori di un contagio dalla crisi della Silicon Valley Bank mentre i dati contrastanti sull'occupazione americana non hanno aiutato molto a prevedere le prossime mosse della Fed sui tassi.

Francoforte ha lasciato sul terreno a fine giornata l'1,31% e Parigi l'1,3% . Maglia nera a Londra (-1,67%) malgrado il Pil del Regno Unito a gennaio sia tornato marginalmente positivo.

(ANSA).