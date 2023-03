Borsa: Milano pesante con le banche, controcorrente Leonardo

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Giornata difficile per Milano (-1,55%), spaventata come le altre Borse europee dal fallimento della statunitense Silicon Valley Bank. Nel finale ha tuttavia provato a contenere le perdite col miglioramento di Wall Street grazie alla lettura dei dati sull'occupazione Usa e in particolare il rallentamento registrato dai salari che fa sperare in un atteggiamento non da falco della Fed se martedì prossimo i dati sull'inflazione americana saranno confortanti.

A soffrire sono state soprattutto le banche a partire da Fineco (-4,58%) e Bper (-4,47%). Pesante Prysmian (-4,28%) all'indomani dei conti che hanno invece premiato Leonardo (+2,85%) e Italgas (+1,65%). In vetta al podio Buzzi Unicem (+2,99%). (ANSA).