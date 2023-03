Borsa: Milano cede il 2,2%, pesano le banche

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - La Borsa di Milano (-2,2%) prosegue pesante, in linea con i principali listini europei e dopo l'andamento negativo di Wall Street e dei mercati asiatici. A Piazza Affari pesano le banche dopo il tonfo degli istituti di credito statunitensi. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 178 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,28% (-10 punti base).

Nel listino principale scivolano Unicredit e Fineco (-4,6%), Bper (-4,4%), Banco Bpm (-4,1%), Intesa (-4%), Mps (-3,3%). Male anche Azimut (-3,9%), Banca Generali (-3,7%), Mediolanum (-3,4%).

Seduta complicata anche per i tecnologici con Stm (-3,6%) e Prysmian (-2,8%). Pesante il comparto dell'auto dove sono in flessione Stellantis (-2,6%), Iveco (-2,4%) e Cnh (-2,1%). In calo del prezzo del petrolio appesantisce il comparto dell'energia dove soffrono Eni e Saipem (-1,4%). Male anche Tim (-1,5%), nel giorno del comitato parti correlate sull'offerta di Cdp, mentre tiene Leonardo (-0,5%) dopo i conti.

In controtendenza Italgas (+1,1%), dopo i conti, Terna (+1%) e Snam (+0,3%). (ANSA).