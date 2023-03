Borsa: Milano -1,8% con le banche, corre Leonardo

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - La Borsa di Milano (-1,8%) migliora rispetto all'avvio, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. Piazza Affari è appesantita dal forte calo delle banche mentre vola Leonardo (+4,2%) dopo i conti del 2022. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 179 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 4,33%.

In fondo al listino principale Bper e Fineco (-4,8%). Vendite anche per Mps (-3,7%), Unicredit (-3,5%) e Intesa (-2,5%).

Seduta pesante anche per il comparto tecnologico dove sono in calo Prysmian (-2,7%) e Stm (-2%). In flessione le auto con Stellantis (-2,5%), Cnh (-2,2%) e Iveco (-1,2%). Male l'energia con il prezzo del petrolio in calo. Sono in flessione Saipem (-1,2%), Tenaris (-2%) e Eni (-0,8%). Giù le utility mentre il gas sale a 46 euro al megawattora. In rosso Tim (-1,2%), alle prese con le vicende sulla Rete e con il comitato parti correlate che si esprimerà sull'offerta di Cdp. Si muovono in terreno positivo Italgas (+1%), dopo i risultati positivi del 2022, e Buzzi Unicem (+2,2%), che respinge le accuse dell'Ucraina non essendo operativa nella Federazione Russa. (ANSA).