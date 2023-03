Borsa: Europa scivola con Wall Street, Milano -2,4%

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - L'avvio negativo di Wall Street, per l'appesantirsi della situazione del gruppo finanziario Silicon Valley Bank e senza il conforto dai dati contrastanti arrivati dal mercato del lavoro americano, fa scivolare le borse europee. Milano guida i ribassi (-2,4%) avendo nel listino principale una prevalenza di titoli bancari. Fineco cede il 5,6%, Bper il 5,5%, Unicredit il 4,6% e Banco Bpm il 4,4%. In controtendenza si muove solo un manipolo di società guidate da Leonardo (+2,5%) all'indomani dei conti.

Male Londra (-1,8%) mentre Francoforte e Parigi sono in ribasso dell'1,4%. (ANSA).