Borsa: Europa apre in calo dopo il tonfo delle banche Usa

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Le Borse europee avviano la seduta in netto calo, in scia con Wall Street e con i mercati asiatici.

Sui listini pesa il tonfo delle banche statunitensi mentre si attendono i dati sul mercato del lavoro. Sotto i riflettori le prossime decisioni delle banche centrali sul fronte della politica monetaria.

Avvio in terreno negativo per Francoforte (-1,69%), Parigi (-1,67%) e Londra (-1,44%). (ANSA).