Borsa: Asia chiude in netto calo, si guarda a banche e dati Usa

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Le Borse asiatiche concludono in netto calo l'ultima seduta della settimana. Gli investitori concentrano la loro attenzione sullo stato di salute delle banche americane mentre si attendono i dati sul mercato del lavoro. Tiene banco il tema del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali, con la Banca centrale del Giappone (BoJ) che non riserva sorprese e decide di mantenere invariata l'attuale politica monetaria ultra-espansiva.

In territorio negativo Tokyo (-1,67%). Sul fronte valutario lo yen torna a deprezzarsi sul dollaro a 136,60, e sull'euro a 144,60. A contrattazioni ancora in corso scivola Hong Kong (-2,8%). Male anche Shanghai (-1,3%), Shenzhen (-1,1%), Seul (-1%) e Mumbai (-1,2%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania l'inflazione in seconda lettura. Dal Regno Unito previsto il Pil, la bilancia commerciale e la produzione industriale. Attesi anche la bilancia commerciale della Francia e l'indice dei prezzi alla produzione dell'Italia. Dagli Stati Uniti i nuovi lavoratori dipendenti, il tasso di disoccupazione e l'indice sulle retribuzioni. (ANSA).