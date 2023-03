Bankitalia:ripresa turismo duplica avanzo settore nel 2022

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - La ripresa del turismo ha spinto, nel 2022, l'avanzo della bilancia del settore del nostro paese. Come si ricava dai dati della Banca d'Italia ha toccato 17,1 miliardi (0,9% del Pil), quasi doppio rispetto al 2021 e appena inferiore al surplus nel 2019 (1,0% Pil). Sia le entrate sia le uscite turistiche sono pressoché raddoppiate rispetto al 2021. I viaggi per vacanza hanno "recuperato in larga parte il forte calo registrato durante la pandemia sia dal lato della spesa degli stranieri in Italia sia da quello della spesa dei viaggiatori italiani all'estero, mentre gli afflussi per lavoro sono già rientrati sui valori del 2019". (ANSA).