Urso, come Vw gran parte delle imprese europee pensano agli Usa

"Volkswagen si pone un problema se investire in Europa o negli Stati Uniti e come Volkswagen la grande parte delle grandi imprese europee si pongono lo stesso problema". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al talk di Rcs Academy 'L'economia della sostenibilità'. "Pensiamo fuori dall'Europa, coloro che avevano deciso dagli Stati Uniti o da altri continenti di investire in Europa", che faranno, se non reagiamo con "altrettanta assertività e altrettanta tempistica di quanto hanno fatto gli Stati Uniti, oggi, non nel 2026", domanda il ministro.