Tesoro: il 14 marzo in asta Btp fino a 9,75 miliardi

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Il Tesoro metterà in asta titoli a medio e lungo termine fino a 9,75 miliardi di euro il prossimo 14 marzo , fra cui anche il Btp Green. E' quanto informa il Mef secondo cui saranno emessi i Btp a 3 anni fino a 4 miliardi di euro, i 7 anni per massimi 3 miliardi e quelli a 50 anni fino a 750 milioni Inoltre sarà emesso anche il Btp Green per massimi 2 miliardi di euro. (ANSA).