Petrolio: prezzi poco mossi, Brent a 82,7 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Sono poco mossi in avvio di giornata i prezzi del petrolio. Il Wti americano con consegna ad aprile registra un rialzo frazionale dello 0,05% portandosi a 76,7 dollari al barile. Stesso andamento per il Brent quotato a Londra: quello con consegna a maggio è quotato 82,7 dollari al barile (+0,05% anche in questo caso). (ANSA).