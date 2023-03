Eni sigla nuovo accordo con Cfs per l'energia da fusione

Eni e Commonwealth Fusion System, spinout del Massachusetts Institute of Technology, hanno firmato un nuovo accordo di cooperazione con l'obiettivo di accelerare l'industrializzazione dell'energia da fusione. Eni ha investito per la prima volta in Cfs nel 2018 e ne è azionista strategico.



Il nuovo accordo rafforza la partnership fra le due società, unendo l'esperienza ingegneristica e di project management di Eni a una rete di progetti di sviluppo di Cfs.



Con il nuovo accordo con Commonwealth Fusion System "rafforziamo ulteriormente" la collaborazione già esistente "con l'obiettivo di accelerare il più possibile il percorso di industrializzazione della fusione", commenta l'amministratore delegato dell'Eni Claudio Descalzi.