Cementir: nel 2022 +43,2% l'utile netto, dividendo +22%

Cementir Holding chiude il 2022 con un utile netto di gruppo in crescita del 43,2% a 162,3 milioni.

Il Cda, che ha approvato il bilancio, propone all'assemblea un aumento del dividendo del 22% a 0,22 euro per azione.



"Nonostante l'incertezza geopolitica e le condizioni monetarie più restrittive, il 2022 si è chiuso con risultati record per il gruppo - commenta Francesco Caltagirone Jr, presidente e amministratore delegato -, con una crescita di ricavi, Mol e reddito operativo ed una sostenuta generazione di cassa, a dimostrazione della solidità e resilienza del nostro modello di business. Abbiamo già ottenuto risultati significativi sul fronte della decarbonizzazione, dell'innovazione e della trasparenza, testimoniati dalmiglioramento di tutti i rating Esg e vogliamo continuare su questo percorso virtuoso, nell'interesse di tutti gli stakeholders".



Sono poi confermati i dati già anticipati al mercato, l'8 febbraio, con l'approvazione del preconsuntivo: risultati "al record storico" per i ricavi a 1.723,1 milioni, in crescita del 26,7% rispetto al 2021, e per il margine operativo lordo a 335,2 milioni, +7,8%.