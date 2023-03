Cambi: euro in lieve rialzo a 1,0557 dollari in avvio

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - L'euro è in leggero rialzo sul dollaro in avvio di giornata. La moneta unica vale 1,0557 dollari, con un guadagno dello 0,11%. Andamento opposto rispetto allo yen: il rapporto di cambio è a 144,24, in calo dello 0,42%. (ANSA).