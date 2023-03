Borsa: Milano negativa (-0,5%) con Europa, male Diasorin

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Dopo un avvio incerto Piazza Affari si mostra debole, muovendosi in linea con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib scende dello 0,5%, con Banca Generali e Diasorin, quest'ultima appesantita da un report negativo di Exane, che nelle prime battute sono i peggiori tra i titoli principali e cedono oltre il 2%.

Tra i finanziari in calo dell'1,6% Fineco, mentre Tim si muove attorno alla parità dopo che l'azionista principale Vivendi ha giudicato troppo basse le offerte per la rete.

Qualche acquisto su Prysmian, che sale dello 0,8%, mentre nel paniere a bassa capitalizzazione Acea segna un calo del 3,6%.

Poco mosso rispetto alla partenza lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni, che ondeggia tra i 179 e i 180 punti base.

(ANSA).