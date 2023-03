Borsa: Milano chiude in calo con Buzzi e risparmio gestito

Seduta in calo per la Borsa di Milano (-0,72% a 27.710 punti), al pari delle altre Piazze europee con lo sguardo rivolto soprattutto a domani e al mercato del lavoro Usa. Sotto la lente restano sempre le banche centrali, intenzionate ad andare avanti nella loro stretta per riportare l'inflazione nel giusto range. A pagare più di altri il risparmio gestito dopo dati in calo con Fineco (-4,7%), Banca Generali (-4,13%), Azimut (-3,2%). Tra i big male soprattutto Buzzi (-4,54%). L'Agenzia Nazionale ucraina per la Prevenzione della Corruzione ha inserito l'azienda nella lista dei cosiddetti 'sponsor internazionali della guerra' in quanto e' attiva nella Federazione Russa. Di contro viaggia spedita Prysmian (+3,1%) che nel 2022 ha registrato risultati record e sopra le attese. Bene anche Amplifon (+1,4%), Nexi (+1,38%) e St (+1,1%).

Poco mossa Tim (-0,45%) in attesa del comitato parte correlate di domani per valutare l'offerta di Cdp e Macquaire per la rete.

(ANSA).