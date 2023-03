Borsa: Europa fiacca attende Wall steet, giù Milano (-1,1%)

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in calo, guardando anche alla possibile nuova tassazione Usa sui 'supericchi' e sui capital gains, con i future su Wall street in progressivo peggioramento.

La Borsa peggiore è quella di Milano che cede l'1,1% appesantita da qualche titolo a elevata capitalizzazione, seguita da Amsterdam (-0,9%) e Madrid, che cede lo 0,8% insieme a Londra. In ribasso dello 0,6% Parigi e di mezzo punto percentuale Francoforte.

In lieve calo gli indici azionari di Mosca con il gas che scende invece del 3% a 41 euro al megawattora, aggiornando ancora i minimi dal dicembre 2021. Spread calmo a 179 punti base, con il rendimento del Btp a 10 anni al 4,47%.

In questo contesto in Piazza Affari male Banca Generali e Fineco in ribasso del 4%, con Saipem e Diasorin che cedono tre punti percentuali. Piatta Nexi, prova a rimanere in terreno positivo Prysmian che sale dello 0,3%. (ANSA).