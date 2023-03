Borsa: Europa debole, Milano (-1%) la peggiore con Buzzi

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - I mercati azionari del Vecchio continente superano la boa di metà giornata restando nel terreno negativo della mattinata, con Milano che è la Borsa peggiore in calo dell'1% nell'indice Ftse Mib.

Piazza Affari paga soprattutto i cali di Buzzi (-5% a 20,7 euro), Banca Generali, Fineco e Diasorin che cedono oltre tre punti percentuali. Male anche Saipem, che perde il 2,9%. In calo dell'1,2% Tim dopo che l'azionista principale Vivendi ha giudicato troppo basse le offerte per la rete. In accelerazione Prysmian, che sale del 2,4% dopo i conti.

Tranquillo lo spread Btp-Bund a quota 179, mentre il gas conferma il suo calo a 41 euro al Megawattora, in ribasso del 2% rispetto alla chiusura di ieri. Lievemente negativi i futures sull'avvio di Wall street. (ANSA).