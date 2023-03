TotalEnergies: lo sciopero non ferma i carburanti in Francia

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Nessuna penuria di carburanti in Francia a seguito dello sciopero generale indetto per oggi dai sindacati contro la riforma delle pensioni decisa dal governo.

Lo indica il gruppo TotalEnergies secondo il quale, "non c'è nessuna penuria di carburanti" malgrado lo sciopero dei lavoratori delle raffinerie con un tasso di adesione indicato dalla Cgt-Chimici "tra il 70 et 1e il 100% a seconda dei siti". Sono 5 gli impianti di raffinazione coinvolti dalle proteste dei lavoratori: la bioraffineria de La Mède e le raffinerie di Donges, Gonfreville (Raffinerie de Normandie), Feyzin e Dunkerque (Raffinerie des Flandres). (ANSA).