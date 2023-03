Tim: De Puyfontaine, non vogliamo rientrare in consiglio

"Vivendi non intende rientrare nel consiglio di amministrazione di Tim". Lo ha detto l'amministratore delegato Arnaud de Puyfontaine. De Puyfontaine si era dimesso dal consiglio di amministrazione di Tim lo scorso 16 gennaio.



Vivendi ha intanto chiuso l'esercizio d2022 con un utile netto in crescita del 19,4% a 677 milioni di euro esclusa Tim. Lo annuncia il colosso francese dei media e dell'intrattenimento che ha realizzato ricavi in crescita del 10,1% a 9,6 miliardi di euro e un margine operativo lordo in progresso del 35,6% a 868 milioni.



Vivendi calcola una minusvalenza relativa alla propria partecipazione in Tim in crescita da 728 milioni a 1,347 miliardi di euro. In aumento da 13 a 393 milioni il contributo negativo della partecipazione nel calcolo dell'utile netto.