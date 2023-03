Santanchè con Sgarbi e Venier verso Pietrarsa per decennale Fs

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - La ministra del turismo Daniela Santanchè è partita dalla stazione Ostiense di Roma a bordo del treno storico Arlecchino per raggiungere il Museo di Pietrarsa in occasione del decennale della Fondazione FS. Sul mezzo ETR 252, prodigio della tecnica dell'industria ferroviaria italiana del Dopoguerra, stanno viaggiando anche il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi e Mara Venier.

"Questo è davvero uno dei treni gioiello delle Ferrovie - spiega Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS - e si caratterizza per i suoi 4 vagoni di colori diversi a differenza del fratello maggiore, il Settebello, che ne ha 7".

Molto emozionata, anche per la velocità che l'Arlecchino riesce a raggiungere, 'zia Mara' Venier che ricorda quando il treno partiva dalla stazione di Venezia Santa Lucia. (ANSA).