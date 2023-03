Rfi: sindacati, sui guasti non ci siano linee di serie A e B

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "È fondamentale che le attività di manutenzione riguardino l'intera rete e siano svolte con la stessa attenzione sia sulle linee a più intenso traffico che sulle linee interessate da un minor traffico a carattere prettamente regionale. I tempi di intervento su guasto devono assicurare la ripresa del servizio in tempi celeri indipendentemente dalle linee interessate: non ci devono essere linee di serie A e linee di serie B". È questo il primo punto che le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, e Ugl Ferrovieri portano all'attenzione dei parlamentari in un'audizione alla commissione Trasporti della Camera sui contratti di Programmai tra Mit e Rfi.

I sindacati chiedono "una più efficace pianificazione delle attività soprattutto quando riguardano l'infrastruttura ferroviaria in esercizio" e "la garanzia di adeguati spazi temporali liberi da treni per effettuare tali attività", campo nel quale ritengono necessario un intervento da parte dell'autorità di regolamentazione dei trasporti. (ANSA).