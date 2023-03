Reale Mutua entra nell'Alleanza delle Nazioni Unite

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Reale Group, attraverso la propria Capogruppo Reale Mutua, ha sottoscritto i Principi per una Assicurazione Sostenibile (Principles for Sustainable Insurance - Psi), un quadro globale per il settore assicurativo per affrontare i rischi e le opportunità ambientali, sociali e di governance (Esg). "Una sostenibilità autentica ed integrata: è così che Reale Mutua, forte dei suoi 195 anni di mutualità e del suo essere società benefit, intende generare impatti positivi, misurabili e intenzionali nelle comunità in cui opera" spiega Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua. "Le Nazioni Unite, attraverso i Principles for Sustainable Insurance, ci offrono l'opportunità di lavorare insieme a tante realtà, verso un obiettivo comune e noi ne siamo onorati poichè siamo convinti che solo in un sistema di collaborazione e partnership si possano raggiungere grandi risultati".

Integrazione di questioni ambientali, sociali e di governance in tutti i processi decisionali, coinvolgimento della catena del valore e di tutti gli stakeholder, responsabilizzazione e trasparenza sono i principi cardine dei Principles for Sustainable Insurance a cui Reale Group ha aderito. (ANSA).