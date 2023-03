Opzione donna: Calderone, si lavora a stop criterio figli

"Stiamo lavorando" su Opzione donna, "il ministero ha fatto più proiezioni, le ha già mandate anche al Mef in modo che sia possibile determinare i costi delle eventuali modifiche. Sono in attesa, spero di avere risposte a breve, per fare in modo che alcune parti della norma inserita in manovra possano essere risistemate".



Così risponde la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, dopo la cerimonia al Quirinale per l'8 marzo. Quella di eliminare il riferimento ai figli "è una delle ipotesi", risponde ancora, e sull'età di uscita "potrebbe essere utile unificarla" per le lavoratrici dipendenti e autonome.