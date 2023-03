Logistica: Alis, nel 2022 tolti 5,8 milioni camion da strade

(ANSA) - VERONA, 08 MAR - "Alis da anni dimostra che l'unica e più competitiva via di trasporto sostenibile è l'intermodalità marittima e ferroviaria, dal momento che il trasporto stradale sulle lunghe percorrenze attraverso le alimentazioni e tecnologie alternative, come l'Lng o la trazione elettrica, non rappresentano da sole una modalità realmente praticabile". Così il presidente di Alis, Guido Grimaldi, nella relazione introduttiva alle 2/a edizione di Let Expo, la quattro giorni dedicata alla logistica e ai trasporti, che si è aperta oggi a Veronafiere.

"A conferma di ciò - ha aggiunto - un'analisi condotta dal Centro Studi Alis con Srm, think tank di Intesa San Paolo, stima che il nostro cluster nel 2023 trasferirà dalle strade al mare e alla ferrovia ulteriori milioni di camion rispetto ai numeri già molto positivi del 2022". "Infatti, lo scorso anno abbiamo sottratto e trasferito: 5,8 milioni di camion dalle strade italiane e dall'Italia verso l'Europa, pari a oltre 139 milioni di tonnellate di merci, generando un abbattimento di oltre 5,3 milioni di tonnellate di emissioni di Co2, soprattutto in Italia e per le linee dall'Italia verso l'Europa" ha spiegato Grimaldi.

"A tutto ciò - ha proseguito - si aggiunge un ulteriore dato economico fondamentale, ovvero il risparmio di oltre 7 miliardi di euro che i cittadini italiani hanno avuto grazie all'utilizzo trasporto via mare e via ferro rispetto al tradizionale trasporto tutto strada". (ANSA).