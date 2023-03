Fincantieri: Folgiero,in 2023 miglioramento margini fino +5%

(ANSA) - TRIESTE, 08 MAR - "Al netto di un ulteriore deterioramento dello scenario macroeconomico e di altre conseguenze operative e finanziarie imprevedibili, soprattutto per le crociere, legate al conflitto tra Russia e Ucraina e ai persistenti squilibri causati dall'epidemia, nel 2023 prevediamo di mantenere la produzione a pieno ritmo, i ricavi in linea con il 2022 e i margini in miglioramento fino al 5%". Lo ha detto l'a.d. di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, durante la conference call con gli analisti all' indomani dell'approvazione del bilancio 2022. Per Folgiero, "la spesa globale per la difesa è prevista in ulteriore accelerazione nei prossimi anni, favorita dall'attuale scenario geopolitico e dalle linee guida della Nato fino al 2% del Pil nazionale. In tale attività, non siamo secondi a nessuno nella costruzione di navi di superficie ad alta tecnologia, come fregate e corvette, e possiamo beneficiare di un'ampia base di clienti, sia in Italia che all'estero".In merito alla costruzione del ponte sullo Stretto "sarebbe un'operazione iconica". "Se l'Italia decidesse di andare avanti e Fincantieri venisse coinvolta non sarebbe il driver dell'operazione", ha specificato l'a.d.. Infine, parlando del settore difesa, Folgiero ha spiegato che "per l'export abbiamo un set di programmi per diverse marine in diversi Paesi": nel Sud Est Asiatico, ad esempio "con Malesia e Indonesia, che devono varare dei programmi", e nel Middle Est, come la recente partnership siglata ad Abu Dhabi. "Inoltre l'Arabia saudita investirà molto nella regionalizzazione del business e noi siamo l'unico costruttore in grado di essere vicino ai clienti in loco. Abbiamo buone credenziali anche in America Latina, che potrebbe essere un buon filone per l'export". "La commessa in Qatar che stiamo portando avanti - ha spiegato - è un ottimo biglietto da visita, perché stiamo consegnando le navi del programma nei tempi e secondo i costi previsti e soprattutto con una caratteristica: offriamo al cliente tutta l'assistenza post vendita". (ANSA).