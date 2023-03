Btp Italia:ordini retail per oltre 8,5 miliardi in 3 giorni

Si è chiuso con ordini per oltre 1,99 miliardi il terzo giorno di raccolta riservata ai risparmiatori (retail) per il Btp Italia. Il totale dell'asta ha così raggiunto 8,5 miliardi in tre giorni, nettamente superiore alla precedente emissione di metà novembre quando furono raccolti 7,27 miliardi. Domani il collocamento sarà riservato agli investitori istituzionali.



La cedola reale annua minima oltre il tasso di inflazione è stata fissata al 2% e domani potrebbe essere confermata o rivista al rialzo.