Borsa:Europa prosegue positiva dopo Wall Street,Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Le Borse europee proseguono in terreno positivo dopo l'avvio di Wall Street. L'attenzione degli investitori si concentra sull'audizione semestrale di Jerome Powell alla commissione servizi finanziari della Camera e sul Beige Book della Fed. In netto calo i rendimenti dei titoli di Stato mentre sul fronte valutario l'euro è in rialzo a 1,0558 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 è poco mosso (-0,02%). In rialzo Londra e Milano (+0,1%), Francoforte e Madrid (+0,3%), piatta Parigi (-0,09%). I principali listini europei sono sostenuti dall'informatica (+0,4%) e dalle banche (+0,6%), queste ultime in vista di maggiori ricavi per effetto dell'aumento dei tassi d'interesse. Poco mossa l'energia (-0,04%), con il prezzo del petrolio in calo. In calo le utility (-0,1%), mentre il prezzo del gas scende a 42 euro al megawattora.

A Piazza Affari si mettono in mostra le banche con Bper (+2,1%), Unicredit (+1,4%), Banco Bpm (+1,3%) e Intesa (+0,7%).

In calo le utility con Hera (-1,7%) e Enel (-0,6%). Giù Acea (-0,9%), dopo i conti. (ANSA).