Borsa:Europa chiude in rialzo,in flessione i titoli di Stato

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Le Borse europee chiudono in rialzo dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell sul rialzo dei tassi ed in vista del beige book. L'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali mentre prosegue il dibattito su quale dovrà essere l'intensità della stretta monetaria. In vista di indicazioni più precise i rendimenti dei titoli di Stato hanno subito una battuta d'arresto.

Chiusura positiva per Francoforte (+0,46%), Londra (+0,13%) mentre è debole Parigi (-0,2%). (ANSA).