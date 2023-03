Borsa: Milano su parità con Europa in attesa di Wall street

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Pochi movimenti passata la boa di metà giornata sui mercati finanziari del Vecchio continente, che appaiono in attesa dell'avvio di Wall street e del secondo intervento in due giorni del presidente della Fed, Powell. La Borsa migliore è quella di Francoforte che sale dello 0,2%, con Madrid in rialzo dello 0,1%, mentre Milano è sulla parità. In calo dello 0,1% Londra, Parigi e Amsterdam.

Spread con la Germania calmo a quota 182, con il rendimento del Btp a 10 anni al 4,49%. Il gas ha ridotto i suoi guadagni della prima parte della giornata e si muove piuttosto stabile sui 43 euro al megawattora.

In Piazza Affari, con i futures sull'avvio dei listini statunitensi piatti, Fincantieri cede il 4,8% a 0,56 euro dopo i conti, con inflazione e svalutazioni che secondo gli analisti pesano sul titolo, oltre al rinvio della presentazione del nuovo piano industriale. In ribasso del 2,2% Tenaris, calma Tim, in aumento dell'1,5% Unicredit e dell'1,7% Bper. Sui mercati europei, a Parigi EssilorLuxottica cede il 2,2% dopo che Ubs ha ridotto da 'buy' a 'neutral' il giudizio sul titolo per la cautela sull'aumento dei ricavi nei prossimi trimestri. (ANSA).