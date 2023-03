Borsa: Milano incerta con Europa, cede Fincantieri

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Piazza Affari nei primi scambi conferma l'apertura debole ma cerca di recuperare la parità: l'indice Ftse Mib è limato dello 0,1%, sostanzialmente in linea con l'Europa, dopo che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha avvertito che i tassi di interesse potrebbero aumentare più del previsto, con un suo secondo intervento previsto per oggi.

Quindi ancora attesa sui mercati, con lo spread sui 183 punti base e il gas in leggero aumento a 44 euro al Megawattora.

In questo contesto in Piazza Affari spicca la scivolata di Fincantieri che cede il 5% a 0,56 euro dopo i conti resi noti ieri a listini azionari chiusi, con Tenaris tra i titoli principali in ribasso di due punti percentuali guardando anche al petrolio che prova a tenere quota 77 dollari al barile.

Qualche acquisto su Iveco e Tim che salgono dell'1%, con il gruppo Tlc sempre in attesa di novità sulla vicenda della rete.

