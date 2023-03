Borsa: Milano chiude in rialzo con le banche, balzo di Inwit

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - La Borsa di Milano (+0,54%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari balzano Inwit (+4%), con notizie di stampa circa il presunto interesse di un consorzio tra una società di private equity e alcuni fondi infrastrutturali, e Stm (+3,4%). Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 177 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 4,41%.

Nel listino principale brillano le banche con la prospettiva di maggiori ricavi grazie al rialzo dei tassi d'interesse.

Acquisti su Bper (+2,5%), Unicredit (+1,7%), Banco Bpm (+1,4%) e Intesa (+0,3%). Chiude in positivo anche Mps (+0,4%), in attesa che il Mef definisca la lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione.

Si mettono in mostra anche Diasorin (+2,6%) e Prysmian (+1,8%). Acquisti su Tim (+1%), alle prese con una seconda offerta, dopo quella di Kkr, da parte di Cdp e Macquarie sulla Rete. Seduta in calo per l'energia con il calo del prezzo del petrolio. Vendite su Tenaris (-2,1%), Saipem (-1,5%) mentre è piatta Eni (-0,03%). Contrastate le utility mentre il gas che continua a scendere. In calo Acea (-0,9%), dopo i conti, e Hera (-0,9%), mentre sono in rialzo Enel (+0,5%), A2a (+0,3%).

