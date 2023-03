Borsa: Europa tiene in attesa Powell, Madrid +0,3%

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità in attesa del secondo intervento dopo quello di ieri del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che per ora ha avvertito che i tassi di interesse potrebbero aumentare più del previsto.

La Borsa migliore è quella di Madrid che sale dello 0,3%, con Francoforte e Milano sulla parità, Parigi in calo dello 0,2% mentre Londra e Amsterdam sono in ribasso dello 0,3%. Il listino di Mosca è chiuso per festività, con il gas che conferma la tendenza positiva della prima parte della giornata e sale del 3% a 44 euro al Megawattora.

In Europa in calo dell'1,5% il titolo Adidas dopo i conti, mentre in Piazza Affari, che guarda anche allo spread Btp-Bund stabile a quota 183 punti, spicca sempre il ribasso del 5% di Fincantieri che paga una trimestrale debole. Negativa di due punti percentuali Tenaris con il petrolio sui 78 dollari al barile. Piatta Tim dopo una partenza positiva, in rialzo dell'1,8% Bper e Iveco. (ANSA).