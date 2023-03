Borsa: Asia debole con Powell, male Hong Kong, tiene Tokyo

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tendenzialmente in calo dopo che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha avvertito che i tassi di interesse potrebbero aumentare più del previsto, con un suo secondo intervento previsto per oggi.

Male soprattutto Hong Kong, che sta chiudendo in ribasso di oltre due punti percentuali anche sulle tensioni crescenti tra Cina e Stati Uniti. In calo dell'1,2% la chiusura di Seul e dello 0,7% quella di Sidney. Piatte le Borse cinesi, in leggero rialzo (indice Nikkei 225 +0,4%) la conclusione di Tokyo.

Incerti i futures sull'avvio dei listini europei. (ANSA).