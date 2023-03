Benzina: torna in rialzo, self a 1,858 euro al litro

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - I rialzi dei prezzi consigliati dei maggiori marchi registrati nei giorni scorsi iniziano oggi a riverberarsi sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,858 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,861, pompe bianche 1,854), diesel a 1,817 euro/litro (+2, compagnie 1,820, pompe bianche 1,809). Benzina servito a 1,998 euro/litro (+1, compagnie 2,040, pompe bianche 1,914), diesel a 1,959 euro/litro (invariato, compagnie 2,005, pompe bianche 1,870). Gpl servito a 0,804 euro/litro (invariato, compagnie 0,808, pompe bianche 0,799), metano servito a 1,818 euro/kg (-9, compagnie 1,818, pompe bianche 1,817), Gnl 1,631 euro/kg (-30, compagnie 1,656 euro/kg, pompe bianche 1,613 euro/kg). Sulle autostrade il prezzo della benzina self service è a 1,937 euro/litro (servito 2,196), gasolio self service 1,898 euro/litro (servito 2,165), Gpl 0,895 euro/litro, metano 1,839 euro/kg, Gnl 1,596 euro/kg. (ANSA).