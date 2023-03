8 marzo: Lagarde, alla Bce solo 2 donne in un board di 26

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Tra le azioni da porre in essere per "espandere" i traguardi raggiunti dalle donne ed evitare "nuove diseguaglianze" occorre anche aumentare la componente femminile "in posizione di leadership", in quanto la presenza delle donne ai vertici delle istituzioni economiche "aiuta l'apertura del commercio" a cui si accompagna "una maggiore accumulazione di educazione e di competenze per le donne". Ad affermarlo, in un dialogo con la direttrice generale del Wto, Ngozi Okonjo-Iweala, dedicato all'8 Marzo, è la presidente della Bce, Christine Lagarde.

Purtroppo c'è "ancora della strada da fare prima che la leadership femminile diventi così prominente come avrebbe bisogno di essere", ha rilevato Largarde ricordando come, secondo una ricerca dell'Onu, dal 1945 "solo il 12% delle posizione di vertice delle più grandi istituzioni multilaterali" sono state occupate da donne.

"Quando guardo attorno al tavolo dei governatori della Bce, siamo due donne su 26 persone e questo non è sufficiente, possiamo fare meglio e le istituzioni ne beneficerebbero". Anche all'Fmi gli spazi di miglioramento non mancano: "quando sono stata nominata direttore generale ho guardato le foto": "file di uomini, agli accordi di Bretton Wood che hanno creato il Fondo Monetario non c'era una sola donna ed erano rappresentati 45 Paesi". (ANSA).