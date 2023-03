8 marzo: Cdp si illumina di viola per la parità di genere

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Cassa Depositi e Prestiti aderisce alla campagna di comunicazione #EmbraceEquity promossa da International Women's Day - IWD, la rete che unisce numerose istituzioni e imprese in tutto il mondo, tra cui Mef e Bei, con lo scopo di accrescere la consapevolezza e la sensibilità sui valori della parità di genere.

Per l'occasione, la facciata esterna della sede di via Goito si tinge di viola, il colore simbolo di giustizia e dignità scelto dagli organizzatori per identificare l'iniziativa.

La parità di genere, ricorda una nota di Cdp, è uno degli obiettivi qualificanti del Piano Strategico 2022-2024 e del piano Esg del gruppo, che lo scorso agosto ha in questo senso approvato la prima Policy Diversità, Equità e Inclusione (Dei), con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente l'impegno di Cdp su questi temi.

Paola Mele, prima Diversity Equity & Inclusion Manager del gruppo Cdp, ha annunciato la recente decisione del gruppo di intraprendere il percorso per ottenere, entro il 2023, la Certificazione per la parità di genere, certificazione introdotta nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Rispetto agli obiettivi prefissati, alcuni risultati per un'organizzazione più inclusiva e attenta alle diversità sono stati già raggiunti: le donne assunte sono salite dal 37% del dicembre 2021 al 48% del dicembre 2022 e quelle in posizioni apicali sono aumentate dal 23% al 25%. È migliorata anche la presenza di giovani sotto i 35 anni assunti negli ultimi mesi: dal 61% del 2022 al 70% attuale.

Un impegno che Cdp sta portando avanti anche sul fronte della formazione e del coinvolgimento delle proprie persone. Al 31.12.2022 il 100% dei dipendenti aveva completato almeno un corso sul tema della DEI e nel 2023 partiranno workshop e corsi obbligatori per tutti i dipendenti su linguaggio e comportamenti inclusivi. (ANSA).