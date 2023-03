Usa: Moody's Analytics avverte, crisi stile 2008 in caso default

L'economia americana potrebbe rapidamente bruciare milioni di posti di lavoro e scivolare in recessione se il tetto del debito non sarà alzato prima che il governo esaurisca le sue capacità di pagare i conti in tempo. E' l'avvertimento di Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics, secondo il quale il mancato aumento potrebbe tradursi in sette milioni di posti di lavoro persi e una crisi stile 2008.

L'allarme, riporta il New York Times, precede la presentazione della proposta di budget da parte di Joe Biden, attesa per giovedì. Il presidente proporrà probabilmente un aumento delle tasse sui più ricchi e sulle aziende per limitare le spese ma difficilmente le sue misure soddisferanno le richieste di taglio delle spese dei repubblicani. Nel caso in cui Biden, per evitare il default, accettasse le richieste dei conservatori, l'economia americana si troverebbe a fare i conti con drastici tagli alla spese che la farebbero scivolare in recessione nel 2024, mandando in fumo 2,6 milioni di posti di lavoro.