Trasporti: sindacati di base proclamano sciopero per l'8 marzo

Sciopero generale oggi in coincidenza con la giornata internazionale delle donne dell'8 marzo, proclamato dai sindacati di base. Oltre a sanità e istruzione, alla mobilitazione parteciperà anche il settore del trasporto pubblico.

"La precarietà nella vita e nel lavoro è divenuta una piaga per interi strati sociali ma lo è ancora di più per le donne, colpite oltremodo da una disparità salariale precarietà senza precedenti", sottolinea la Cub, una delle sigle che ha proclamato lo stop di 24 ore insieme a Usb, Slai-Cobas, Adl Cobas e Usi Cit.

Come nei precedenti scioperi, i servizi di bus, metro e tram nelle città saranno garantiti solo nella fascia protetta, ossia da inizio servizio alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20.