Superbonus: verso soluzione rapida per i crediti in scadenza

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Si va verso una soluzione rapida per consentire la cessione dei crediti edilizi maturati nel 2022, ma attualmente bloccati nell'iter di approvazione in banca e con la scadenza del 31 marzo che minaccia la loro decadenza (vanno registrati entro quella data all'Agenzia delle Entrate). Secondo quanto si apprende il governo sarebbe pronto, attraverso un comunicato legge, a dare parere favorevole alla soluzione individuata nei giorni scorsi dal relatore del dl Superbonus, Andrea de Bertoldi (Fdi), che consente di iscrivere il credito sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate fin dal momento in cui viene preso in carica dalla banca.

Aperture sarebbero emerse anche sull'edilizia libera, sulle case popolari e sulle onlus, oltre che sul sismabonus per il quale sarebbe concessa una deroga allo stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura.

In Commissione Finanze della Camera sono stati intanto presentati 300 emendamenti. Forza Italia chiede una proroga a fine giugno per le villette, condivide la soluzione degli F24 per sbloccare i crediti incagliati e propone soluzioni a favore dei redditi bassi. (ANSA).