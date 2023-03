Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 187,8 punti

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Apertura in rialzo a 187,8 punti per il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi mentre è in corso l'asta del Btp Italia per i piccoli risparmiatori, a fronte dei 182 punti secchi segnati in chiusura nella vigilia. Invariato il rendimento annuo italiano al 4,563% a fronte di un calo i 4,7 punti al 2,691% di quello tedesco.

