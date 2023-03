Nexi: ricavi 2022 superano i 3,26 miliardi, utile netto +15%

Nexi ha chiuso il 2022 con ricavi in crescita del 7,1% a 3,26 miliardi di euro. In rialzo del 14,2% a 1,61 miliardi il margine operativo lordo. L'utile ante imposte è salito del 16,5% a 1,01 miliardi e l'utile netto di pertinenza del 15,1% a 693,2 milioni.



Confermate le stime del gruppo per il 2023, con ricavi in crescita di "oltre il 7%", il margine operativo lordo di più del 10% con un eccesso di cassa di "almeno 600 milioni" e un utile normalizzato per azione in rialzo di "oltre il 10%", per effetto anche dell'accordo di lungo termine siglato lo scorso 27 febbraio con Banco Sabadell.



"Il 2022 - ha commentato l'amministratore delegato Paolo Bertoluzzo - si è confermato un altro anno di crescita solida e profittevole in tutti i nostri business e nelle diverse aree geografiche, facendo registrare un'eccezionale evoluzione dei margini e un'accelerazione della generazione di cassa, nonostante la complessa situazione macroeconomica".