Mediolanum:a febbraio miglior raccolta netta a 1,46 miliardi

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Banca Mediolanum a febbraio mette a segno il miglior mese di sempre per la raccolta totale. I volumi commerciali del gruppo si attestano a 1,74 miliardi.

A febbraio la raccolta netta totale sale a 1,46 miliardi e 2,15 miliardi dall'inizio dell'anno. La raccolta netta in risparmio gestito è pari a 526 milioni, 1,01 miliardi dall'inizio dell'anno. I nuovi finanziamenti erogati sono 266 milioni (498 milioni da inizio anno), i premi polizze protezione a 14 milioni.

"Febbraio è il nostro miglior risultato di sempre in termini di raccolta netta, pari a 1,46 miliardi, frutto del solido apporto di 526 milioni di risparmio gestito, ma anche del grande successo ottenuto dalle nostre iniziative volte ad accelerare la crescita del gruppo, in particolare dalla promozione sui depositi vincolati a 6 mesi al 4% annuo", afferma l'amministratore delegato Massimo Doris. "I 938 milioni - aggiunge - di raccolta amministrata comprovano quanto da un lato i clienti esistenti stanno trasferendo nuova liquidità da altri istituti e dall'altro come stiamo attraendo nuova clientela qualificata a condizione che utilizzi a pieno l'ecosistema Mediolanum. Sono convinto che la nostra strategia ci consentirà nei prossimi mesi di aumentare ancor di più il bacino di risparmio che i clienti, con la consulenza dei family banker, potranno investire gradualmente in prodotti di risparmio gestito". (ANSA).