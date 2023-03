Lego: ricavi 2022 salgono del 17%, utili a 1,85 miliardi

Lego ha chiuso l'esercizio 2022 con ricavi per 64,6 miliardi di corone danesi (8,7 miliardi di euro circa), in crescita del 17% rispetto all'esercizio precedente, un utile operativo salito del 5% a 17,92 miliardi (2,4 miliardi di euro) e profitti netti in aumento di quasi il 4% da 13,28 a 13,78 miliardi di corone (1,85 miliardi di euro).

Si tratta, spiega una nota, "di risultati forti, che superano significativamente il mercato dei giocattoli e consentono di guadagnare quote di mercato", con una performance che è stata trainata dalla "forte domanda" del portafoglio prodotti del gruppo, dalle partnership con i retailer sia online che fisici, da una "robusta" piattaforma di e-commerce e da una rete di approvvigionamento globale "resiliente".

"Il 2022 è stato un anno fondamentale per il gruppo Lego in quanto abbiamo celebrato il nostro 90esimo compleanno. I nostri forti risultati dimostrano che il sistema di gioco di Lego è più rilevante e attraente che mai", ha dichiarato l'amministratore delegato Niels B. Christiansen. "Sono molto soddisfatto della nostra performance. Abbiamo raggiunto una crescita a doppia cifra dei ricavi e chiuso il 2022 oltre le aspettative grazie a una crescita eccezionale e a dispetto di condizioni di mercato impegnative".

Nel 2023 Lego vede rallentare la crescita dei ricavi a una crescita, comunque superiore a quella del mercato dei giocattoli, e continuerà ad accelerare gli investimenti nelle iniziative strategiche.